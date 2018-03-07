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Тимур Чмерук

Лидеры энергетической революции: на кого равняться Украине, чтобы заработать

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Энергетическая революция
Энергетическая революция / Фото из открытых источников

Сейчас мир переживает самую настоящую энергетическую революцию – первую со времен открытия атомной энергии.

И смена энергетической парадигмы формирует новых лидеров отрасли. В целом, со временем, возобновляемая энергия фундаментально преобразует глобальный энергетический рынок. Чтобы понимать масштаб происходящего: 170 стран уже задекларировали национальные стратегии в области возобновляемых источников энергии, из них 150 стран разработали политику, направленную на стимулирование инвестиций в чистую энергию.

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Какие из этих стран претендуют на лидерство в области возобновляемых источников энергии? Это зависит от приоритетов. Одни страны стали лидерами по доле возобновляемых источников энергии в общей энергетической сети. Другие выделяются наибольшими инвестициями в чистую энергетику, а третьи – внедряют самые современные технологии. Я бы выделил четыре страны, каждую из которых можно назвать по своему лидером отрасли.

Исландия

Начну с нестандартного. Исландия – небольшой остров на краю мира, больше всего известна потрясающими природными пейзажами.

Но для людей, интересующихся альтернативной энергетикой, она известна, прежде всего, как пример модели тотального внедрения возобновляемых источников энергии в энергосистему государства. Правда, нужно отметить, что этому непосредственно способствует география страны.

Энергетика Исландии распределена между гидроэнергетикой и геотермальной (75% и 25% соответственно). При чем, 90% теплоснабжения приходится именно на геотермальные системы. Еще в 2016 году Исландия добилась потрясающего результата: она смогла покрыть 76% процентов своих энергетических потребностей самостоятельно, исключительно за счет ВИЭ. Тяжело назвать более показательный пример воплощения энергетической революции в жизнь.

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Китай

Не одна страна мира, на сегодня, не может сравниться с Китаем по уровню инвестиций в зеленую энергетику.

Китай – индустриальный гигант с наибольшим населением, одна из ведущих экономик мира. Естественно и энергетические потребности Китая колоссальны. Острый энергетический голод и надвигающаяся экологическая катастрофа – основные причины желания Китая включится в энергетическую революцию. И стоит заметить, что за относительно короткий срок они добились действительно масштабных результатов.

Доля ВИЭ в их энергосистеме растет каждый год на весомый процент. Только в 2016 году Китай построил СЭС суммарной мощностью 77 ГВт и ВЭС – 149 ГВт.

В глобальном масштабе, если темпы роста сохранятся, по прогнозам экспертов Китай будет занимать 42% на рынке солнечной энергетики мира, 35% – гидроэнергетики и 40% – ветровой. Кроме того, стоит заметить, что Китай не собирается останавливаться на электростанциях. Сегодня Китай ставит своей целью стать лидером в производстве электромобилей и они уже занимают 60% мирового производства солнечных панелей.

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Индия

Индия по многим показателям стоит на следующей ступени после Китая, особенно в части населения. Это быстро растущая экономика и ее энергетические аппетиты растут также большими темпами.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы она займет 25% от глобального энергетического спроса. Именно поэтому Индия достаточно успешно организовала рынок, внедрив энергоаукционы, и планирует его утроить к 2020 году.

Из наиболее инновационных проектов Индии стоит отметить национальную программу по созданию плавающих СЭС на 10 ГВт мощности в течение следующих трех лет.

Кения

Необычный выбор, но учитывая особенности этой страны, она заслуживает место в списке.

Кения имеет существенные проблемы с доступом населения к энергосистеме. И постройка большого количества небольших СЭС стало идеальным решением этой проблемы.

По сути, рынок вырос из огромного количества энергетических стартапов, получивших поддержку от государства и международных инвестиционных и банковских организаций. На сегодня в Кении уже более 1500 мелких и средних энергетических розничных сетей, продающих солнечную энергию непосредственно конечному потребителю.

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Автор: Тимур Чмерук
Теги: Публікації Енергетика Електроенергія Екологія Енергоефективність
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня
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