Солнечная электростанция для дома: секреты кредита и скрытые потери денег

Вы хотите установить дома солнечную электростанцию? Не знаете, с чего начать, где и как взять кредит, в которые офисы идти и какие документы готовить? Вам не рассказывали про сюрпризы от банков и энергокомпаний? Сайт "24" начинает серию публикаций о том, как свою мечту про солнечную электростанцию сделать реальностью.

Этап 1 – районное подразделение облэнерго (РП)

Этап 2 – банк

В нашем случае государственный Укргазбанк и его обещанные беспроцентные кредиты на установку СЭС, введенные под лозунгом "усиление энергонезависимости страны". Мы изучили предложение банка еще до того, как в июльский день попали в РП, потому что без кредита мы не тянули даже на малейшую станцию ​​и даже не сомневались, что получим кредит. Все рассчитали, взвесили и оставили на потом, пока решим вопрос у энергетиков.

Но мы даже не догадывались, что наше понятие о беспроцентном кредитовании, мягко говоря, несколько расходилось с банковским предложением. Типа: "Я художник, я так вижу!". Я часами сидела на их сайте, но ни у меня, ни даже у более прагматичного, у мужчины, даже не возникло подозрения, что может быть не так, как мы себе нарисовали. А зачем звонить в банк, если все и так ясно?

Так выглядит солнечная электростанция на сельском огороде

Это уже потом до меня дошло: если бы мы правильно разобрались со всем с самого начала, мы, наверное, не стали бы заморачиваться со станцией. Но когда ты уже пол лета все готовил в РП и таки почти устроил, потратил более 40 тысяч и уже видел эту СЭС в своих мечтах, отступать просто не хотелось.

Как я (как обычный гражданин) прочитала банковскую табличку расчетов? Вот эта табличка.

Если я внесу 15% (меньше нельзя) от стоимости станции, то получу на 2 года процентную ставку 0,001%, на третий год 4,99%, а на четвертый 7,49%, а пятый –9,99%. Станция в 30 кВт, на которую мы "замахнулись", обходилась почти миллион гривен. Минус 150 тысяч собственного взноса, остается 850 тысяч, разделенных на пять лет. Это грубо 170 тысяч в год, 14 тысяч в месяц.

За первые два года мы выплачиваем без процентов 340 тысяч, на третий останется 500, из них уже снимут 5% годовых – ну, пусть, а 7,49% на четвертый и около 10% на пятый год будут начисляться еще на меньшую сумму , поэтому все казалось подъемным. А еще грела надежда, что благодаря работе станции и собственной экономии нам удастся в первые беспроцентные года уплатить больше, а на проценты попадут меньшие суммы.

Я дальше покажу расчеты по работе станции в 30кВт, а сейчас только отмечу, что в летние месяцы по техническим параметрам она могла и сама платить за себя кредит.

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Еще раз повторю – это я ТАК прочитала. Мы еще долго удивлялись, что как-то все очень хорошо складывается ... С таким настроением и пошли в банк. Трудно вспоминать, как дрожали мои руки, а по коже холодило, как предательски начали капать слезы, когда менеджер банка нарисовал мне совсем другую картину ...

Оказалось, что срок кредитования напрямую зависит от ... собственного взноса. Вносишь от 15% до 30% – получаешь кредит на 2 года, от 30% до 50% – на три, от 50% – на пять. То есть, если хочешь взять миллион и у тебя есть только 150 000, то кредит тебе дадут (да, беспроцентный!) Только на 2 года. Значит, 850 тысяч ты уплатить за эти два года. Если хочешь платить его в течение 5 лет, – пожалуйста, но проценты – 9,99% – будут начисляться тебе уже с первого года. То есть, все не так.

Не знаю, удалось ли мне все доступно описать сейчас, но, когда уже успокоившись, я объясняла свою логику менеджеру, то он очень удивлялся, как люди могут до такого додуматься! Но додумались. Ну, пусть люди творческие, не сильны в банковском деле, и что делать дальше? Братья 850 тысяч на два года? Это 425 тысяч в год –никакой возможности. Братья под 10% годовых – никакой экономической выгоды.

Но #ХочуСонячнуЕлектростанцію ​​уже прочно засело в голове.

Дальнейший путь к реализации проекта подсказали в фирме-поставщике станций, которые, кстати, тоже очень удивлялись, что я именно так прочитала табличку банка. Хотя могли бы меня еще и поблагодарить. Ведь благодаря своей логике я выбрала именно их. Сейчас коротко объясню.

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Банк работает только с аккредитованными у него производителями. Для каждого –свои расчеты. Компания, которую я выбрала, была несколько дороже, но эта игра на процентах по годам, если бы действительно все работало по "моей" схеме, была в ее пользу. Так вот, они и подсказали покупать менее мощную станцию, но инвертор – то, что превращает солнечную энергию в обычную – поставить как для станции 30 кВт. Мол, будет возможность – докупите панели и будете иметь полноценную станцию.

Ладно! Конечно, объемы производства электроэнергии светили уже не те, но что поделаешь ... #ХочуСонячнуЕлектростанцию! Начали мы считать. Доооолго считали! Маленькую станцию ​​не хотелось, на большую не тянули, нужно было искать что-то среднее. Единственный приемлемый и экономически оправданный вариант вычислили такой – наши 150000 (ну, еще приемлемую сумму у друзей одолжить) должны составлять 30% станции, чтобы беспроцентный кредит дали на три года. Получалось на станцию ​​в 20 кВт.

Подали заявку в банк и побежали по друзьям. Звонок из банка раздался уже на следующий день (ого, скорость!). "Вам согласовано предоставление кредита", –говорит девушка. "Урааа", – поет моя душа и ... пение обрывается, потому что дальше слышу: "Вы можете воспользоваться кредитной линией в 232 тысяч". Это почти вдвое меньше, чем нужно! Как мы потом не убеждали банк, они не добавили больше ни копейки. Кто-то сказал, что у них шкала – процент кредита в зависимости от доходов заемщика. Кстати, об этом тоже не мешало бы узнать заранее ...

Неужели мы так и не поставим эту проклятую станцию ​​?! В конце концов, дошли до того, что с нашими деньгами и доходами мы можем поставить только "десятку" – на 10 кВт. Хотя я замучила калькулятор безумно, он был неумолим. Вот что он выдавал.

Солнечная электростанция снежных заносов не боится

В среднем в месяц "десятка" выдает 850 кВт, из них 400-500 кВт – наше собственное потребление. В доме-даче постоянно живет мама, все на электричестве, газа нет. На продажу остается грубо 400. Умножаем на 0,18 евро (такой "зеленый" тариф для тех, кто поставил станцию ​​в 2016-2018 годах) – получается 72 евро в месяц. Минус 15 евро налогов, равно 57 евро заработка в месяц. В год – 684 евро прибыли. Ну, и не платить за собственное потребление.

Вроде бы и неплохо, но во-первых, это при самом лучшем раскладе, во-вторых, выработка "десятки" зимой угрожала отнюдь не покрыть потребление (и это же подтвердилось). И если это сравнить с затратами на все-про все, связанное с покупкой и монтажом станции (табличка будет), то время окупаемости "десятки" переваливало за 15 лет! Что-то очень дорого обходилось спасение мира! То есть, к 2030 году, к которому государство обязуется покупать зеленую энергию, станция может и не вернуть вложенные средства, не говоря уже о прибыли. А что будет после 30 года – никто не знает. И все же – хочу СЭС! И спасать мир!

И мы согласились на "десятку"! День в банке – следующие расходы: 152 тысячи гривен взноса, 3% банку от суммы кредита – почти 7000, 1% за перечисление средств –более 2 тысяч, и еще 80 гривен за что-то. Итак, к началу осени наши инвестиции в СЭС с учетом затрат на увеличение мощности энергопотребления составили 202 тысячи гривен! Плюс – в рюкзаке кредит в 230 тысяч гривен по 6500 в месяц.

Ой, чуть не забыла. Фишка беспроцентных кредитов от государства – станция обходится как минимум в полтора раза дороже, чем та, которую вы покупали за свои. Если на сайтах компаний панели стоят 100-120 долларов, то в моем счету одна – 4700 гривен. Даже при нынешнем курсе – как говорится, почувствуйте разницу. Зато кредит без процентов! Три смайлика!

Но дальше еще будет!

Автор: Солнечная Соля

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