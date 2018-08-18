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Компания, обслуживающая мост в Генуе, обязалась полностью его восстановить

55 Читати новину українською
Мост в Генуе восстановят
Мост в Генуе восстановят / elconfidencial.com

Компании Autostrade per l'Italia, которая обслуживала мост Моранди возле Генуи, вследствие разрушения которого, по последним данным, погибли 43 человека, взяла на себя обязательства восстановить его.

Об этом сообщило агентство Reuters.

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Отмечается, что фирма выделила около 500 миллионов евро на устранение последствий разрушения. По словам главы компании Джованни Кастеллуччи, новый мост будет возведен с использованием этих денег.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли не менее 41 человека.

Теги: Обвал моста в Генуе
Источник: 24 Канал
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