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Компанія, що обслуговувала міст у Генуї зобов'язалася повністю його відновити

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Міст у Генуї відновлять
Міст у Генуї відновлять / elconfidencial.com

Компанії Autostrade per l'Italia, яка обслуговувала міст Моранді біля Генуї, внаслідок руйнування якого, за останніми даними, загинуло 43 людини, взяла на себе зобов'язання відновити його.

Про це повідомила агенція Reuters.

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Зазначається, що фірма виділила близько 500 мільйонів євро на усунення наслідків руйнування. За словами глави компанії Джованні Кастеллуччі, новий міст буде зведений з використанням цих грошей.

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 41 людина.

Теги: Обвал мосту в Генуї
Джерело: 24 Канал
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