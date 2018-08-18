Обвал мосту в Генуї: під завалами знайдено ще одне авто із загиблими
Рятувальники виявили ще одну машину із загиблими під завалами мосту в італійському місті Генуї.
Як повідомляє італійське агентство Ansa, рятувальники виявили під мостом машину із загиблими чоловіком, жінкою та 9-річною дівчинкою. Загибла родина була у сильно пошкодженій автівці, зверху було багато уламків бетону, з-під яких довелося витягувати тіла.
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Таким чином, тепер відомо про 41 загиблого через обвал мосту в Генуї.
Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 41 людина.
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