В уряді Італії заявили, що знесуть зруйнований в Генуї міст та знайдуть винних

Міст Моранді, що частково обвалився у Генуї, буде повністю знесено. Заступник міністра інфраструктури і транспорту Едуардо Ріксі наголосив на необхідності знайти винуватців трагедії.

Про це повідомила агенція ANSA.

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Весь міст Моранді буде знесено. Це матиме серйозні наслідки для дорожнього руху та принесе проблеми для жителів і компаній. Такий міст не руйнується через удар блискавки або через шторм, винні мають бути знайдені,

– наголосив Едуардо Ріксі

За інформацією телеканалу Rai News 24, в момент обвалення на мосту знаходилося 35 легкових машин і три вантажівки.

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 35 людей.