Обвал мосту в Генуї: існує ризик нових руйнацій, евакуйовано людей із найближчих будинків
Людей із навколишніх будинків, розташованих поблизу обваленого мосту в італійській Генуї, евакуювали в більш безпечне місце, оскільки існує загроза подальшої розрухи.
Про це інформує ANSA.
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"Існує ризик руйнування інших частин мосту, тому ми евакуювали людей з усіх навколишніх будинків", – розповів виданню один із рятувальників.
Своєю чергою, глава цивільної оборони Анджело Борреллі повідомив, що в момент обвалу на мосту перебували близько 35 автомобілів, а також три вантажівки.
Наразі відомо, що в результаті обвалу мосту в Генуї загинуло 35 осіб.
У вітчизняному МЗС вже відреагували на трагічний інцидент. У відомстві просять українців, які проживають або зараз перебувають у Генуї сконтактувати зі своїми рідними. У МЗС поки не надають інформацію про постраждалих чи загиблих в Італії громадян України.
Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 35 людей.