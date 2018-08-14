Обвал мосту в Італії: злива і шквальний вітер загрожують новими жертвами

У Італії обвалився автомобільний міст, під завалами досі залишаються автомобілі і десятки людей. Станом на зараз відомо про 30 загиблих і п'ятьох у лікарні.

Руїни та завали – так зараз виглядає частина автомагістралі А10, що в італійському місті Генуя. Із висоти у понад 50 метрів вниз полетіли легкові автомобілі та вантажівки. Рятувальники попереджають, що кількість жертв насправді може бути значно більшою.

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Ділянка мосту у майже сто метрів упала на залізничні колії неподалік житлових будинків. На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та пожежники, адже обвал мосту спричинив вибух газових труб. Під завалами ще щонайменше 10 автомобілів. Рятувальникам вдалося витягнути ще двох людей, яких вже гелікоптерами доправили до лікарень.



Попри шквальний вітер, рятувальна операція триває

Рятувальну операцію ускладнює сильний дощ та шквальний вітер, пориви якого сягають майже 60 кілометрів на годину. Для того, щоб швидше знайти ще живих людей під завалами, до порятунку залучили пошукових собак.

До слова, міст у Генуї сполучає Італію та Францію і збудований у 60-х роках. За попередніми даними, причиною обвалу могло стати навантаження на міст. Колони, на яких він стоїть, давно були в аварійному стані і вже кілька разів перебували в ремонті.

Нагадаємо, міст Моранді над річкою Полчевера обвалився у італійському місті Генуя, що на півночі Італії, у вівторок 14 серпня.