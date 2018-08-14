На півночі Італії у місті Генуя обвалився автомобільний міст: фото і відео
В італійському місті Генуя, що на півночі Італії, у вівторок 14 серпня частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера.
Про це повідомляє Mirror.
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Інформації про постраждалих поки що італійські ЗМІ не наводять, але враховуючи масштаби руйнування, міст міг обвалитися разом з автомобілями.
Наразі на місці працюють екстренні служби.
На півночі Італії обвалився міст
Відео наслідків обвалу мосту на півночі Італії у місті Генуя
Джерело: 24 Канал
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