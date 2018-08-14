Обвал моста в Италии: ливень и шквальный ветер грозят новыми жертвами

В Италии обвалился автомобильный мост, под завалами до сих пор остаются автомобили и десятки людей. По состоянию на сейчас известно о 30 погибших, и пятеро человек в больнице.

Руины и завалы – так сейчас выглядит часть автомагистрали А10, в итальянском городе Генуя. С высоты более 50 метров вниз полетели легковые автомобили и грузовики. Спасатели предупреждают, что число жертв на самом деле может быть значительно больше.

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Участок моста в почти сто метров упал на железнодорожные пути неподалеку от жилых домов. На месте работают спасатели, медики, правоохранители и пожарные, ведь обвал моста вызвал взрыв газовых труб. Под завалами еще по меньшей мере 10 автомобилей. Спасателям удалось вытащить еще двух человек, которых вертолетами уже доставили в больницы.



Несмотря на шквальный ветер, спасательная операция продолжается

Спасательную операцию осложняет сильный дождь и шквальный ветер, порывы которого достигают почти 60 километров в час. Для того, чтобы скорее найти еще живых людей под завалами, к спасению привлекли поисковых собак.

К слову, мост в Генуе соединяет Италию и Францию и построен в 60-х годах. По предварительным данным, причиной обвала могли стать нагрузки на мост. Колонны, на которых он стоит, давно были в аварийном состоянии и уже несколько раз находились в ремонте.

Напомним, мост Моранди над рекой Полчевера обвалился в итальянском городе Генуя, на севере Италии, во вторник 14 августа.