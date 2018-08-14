Обвал моста в Италии: очевидцы утверждают, что в него попала молния

Очевидцы обвала автомобильного моста Моранди в итальянском городе Генуя утверждают, что видели молнию, которая попала в переправу перед тем, как она розрушилась.

Об этом со ссылкой на итальянские СМИ передает УНН.

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Молния ударила в мост, и мы увидели, как он обрушился,

– утверждают люди.

В итальянских СМИ также отмечают, что на мосту, построенном в 60-х годах прошлого века, часто велись ремонтные работы.

Кроме этого, стало известно, что количество жертв обрушения моста в итальянской Генуе возросло до 22 человек.

Добавим, что среди вероятных причин обвала называют повреждение конструкции моста из-за проливных дождей.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обвалился мост Моранди над рекой Полчевера. На месте до сих пор работают экстренные службы. Отметим, что обвалился участок моста длиной около 100 метров.