Обвал моста в Италии: погибли по меньшей мере 20 человек

Вследствие обвала автомобильного моста Моранди в итальянском городе Генуя погибли по меньшей мере 20 человек. Сначала сообщалось о 10 погибших.

Об этом сообщает La Stampa.

24 канал сообщал, что 14 августа в итальянском городе Генуя частично обвалился мост Моранди над рекой Полчевера. На месте работают экстренные службы.

Итальянское издание уточнило, что обвалился участок моста длиной около 100 метров. Meduza со ссылкой на местных жителей сообщает, что опоры моста постоянно ремонтировали.

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Как известило в Twitter управление по чрезвычайным ситуациям Италии, спасатели, работающие на месте, привлекли собак к поиску пострадавших, которые могут находиться под завалами.

Впоследствии в МЧС сообщили, что нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри.

Добавим, что обвал моста привел к транспортному коллапсу: десятки автомобилистов остановились возле тоннеля, который находится перед этим мостом.