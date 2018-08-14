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Обвал мосту в Італії: загинули щонайменше 20 людей

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Обвал мосту в Італії: загинули щонайменше 20 людей
Обвал мосту в Італії: загинули щонайменше 20 людей / Фото з соціальних мереж

Внаслідок обвалу автомобільного мосту Моранді в італійському місті Генуя загинули щонайменше 20 людей. Спершу повідомлялося про 10 загиблих.

Про це повідомляє La Stampa.

24 канал повідомляв, що 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. На місці працюють екстрені служби.

Італійське видання уточнило, що обвалилася ділянка мосту довжиною близько 100 метрів. Meduza з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що опори моста постійно ремонтували.

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Як сповістило у Twitter управління з надзвичайних ситуацій Італії, рятувальники, що працюють на місці, залучили собак до пошуку постраждалих, які можуть перебувати під завалами.

Згодом надзвичайники повідомили, що знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині.

Додамо, що обвал мосту призвів до транспортного колапсу: десятки автомобілістів зупинилися біля тунелю, який передує цьому мосту.

 

Теги: Жертви Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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