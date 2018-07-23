У Житомирі обвалилася стеля житлового будинку
У Житомирі в двоповерховому багатоквартирному житловому будинку стався обвал стелі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Житомирській області.
Читайте також: Офіцера ЗСУ та учасника війни на Донбасі підстрелили посеред білого дня в Житомирі
"22 липня близько 16:00 до Служби порятунку "101" міста Житомир надійшло повідомлення про те, що в двоповерховому багатоквартирному житловому будинку стався обвал стелі. На місце події виїхали фахівці 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини", – йдеться у повідомлені.
Як зазначає прес-служба, стеля впала в одній із кімнат на другому поверсі колишнього гуртожитку. На момент обвалу господарка знаходилася всередині. На щастя жінка встигла вибігти у коридор. Фахівці ДСНС евакуювали мешканців будинку із інших 24-х кімнат.
Обвал стелі
На щастя, внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено.
Мешканка встигла вибігти
"Трьох жителів зруйнованої квартири наразі тимчасово поселено у готелі "Житомир". На ранок 23 липня запланований комісійний огляд будівлі для подальшого вирішення проблеми. Наразі на місці події працює оперативна група міськвиконкому, національної поліції та Управління ДСНС України у Житомирській області", – зазначають рятувальники.