У Житомирі обвалилася стеля житлового будинку

У Житомирі в двоповерховому багатоквартирному житловому будинку стався обвал стелі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Житомирській області.

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"22 липня близько 16:00 до Служби порятунку "101" міста Житомир надійшло повідомлення про те, що в двоповерховому багатоквартирному житловому будинку стався обвал стелі. На місце події виїхали фахівці 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини", – йдеться у повідомлені.

Як зазначає прес-служба, стеля впала в одній із кімнат на другому поверсі колишнього гуртожитку. На момент обвалу господарка знаходилася всередині. На щастя жінка встигла вибігти у коридор. Фахівці ДСНС евакуювали мешканців будинку із інших 24-х кімнат.



Обвал стелі

На щастя, внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено.



Мешканка встигла вибігти

"Трьох жителів зруйнованої квартири наразі тимчасово поселено у готелі "Житомир". На ранок 23 липня запланований комісійний огляд будівлі для подальшого вирішення проблеми. Наразі на місці події працює оперативна група міськвиконкому, національної поліції та Управління ДСНС України у Житомирській області", – зазначають рятувальники.