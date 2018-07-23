В Житомире обрушился потолок жилого дома

В Житомире в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел обвал потолка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

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"22 июля около 16:00 в Службу спасения "101" города Житомира поступило сообщение о том, что в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел обвал потолка. На место происшествия выехали специалисты 1-й Государственной пожарно-спасательной части", – говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, потолок рухнул в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью женщина успела выбежать в коридор. Специалисты ГСЧС эвакуировали жителей дома из других 24-х комнат.

Обвал потолка

К счастью, в результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено.



Жительница успела выбежать

"Трое жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселены в гостинице "Житомир". На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр здания для дальнейшего решения проблемы. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, национальной полиции и Управления ГСЧС Украины в Житомирской области", – отмечают спасатели.