10:50
23 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 16°C
  • вторник
    25°C 18°C
  • среда
    27°C 20°C
  • четверг
    26°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Житомире обрушился потолок жилого дома

72 Читати новину українською
В Житомире обрушился потолок жилого дома
В Житомире обрушился потолок жилого дома / ГСЧС

В Житомире в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел обвал потолка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

Читайте также: Офицера ВСУ и участника войны на Донбассе подстрелили средь бела дня в Житомире

"22 июля около 16:00 в Службу спасения "101" города Житомира поступило сообщение о том, что в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел обвал потолка. На место происшествия выехали специалисты 1-й Государственной пожарно-спасательной части", – говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, потолок рухнул в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью женщина успела выбежать в коридор. Специалисты ГСЧС эвакуировали жителей дома из других 24-х комнат.
Обвал потолка

К счастью, в результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено.


Жительница успела выбежать

"Трое жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселены в гостинице "Житомир". На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр здания для дальнейшего решения проблемы. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, национальной полиции и Управления ГСЧС Украины в Житомирской области", – отмечают спасатели.

Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Житомира
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-5 самых известных технофестов в Украине и мире
сегодня, 10:01 Топ-5 самых известных технофестов в Украине и мире
657
Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
сегодня, 08:46 Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
Ольга Черненко 376
Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
сегодня, 08:07 Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
1915
Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
22 июля, 22:17 Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
368
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
22 июля, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 701
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Следком России обвинил бойцов ВСУ в обстреле территорий РФ
 6 декабря 2016 , 08:49 3
Рада признала новый состав Думы нелегитимным
 20 сентября 2016 , 13:44 1
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук