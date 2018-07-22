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Офіцера ЗСУ та учасника війни на Донбасі підстрелили посеред білого дня в Житомирі

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У Житомирі на очах у дітей підстрелили офіцера ЗСУ
У Житомирі на очах у дітей підстрелили офіцера ЗСУ / Facebook-сторінка Олександра Романчука

Напередодні, 21 липня, у центрі Житомира на вулиці Покровській сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено учасника бойових дій на Сході України.

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook першим сповістив місцевий житель Олександр Романчук.

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За його словами, постріли пролунали близько 11:00 у дворі магазину "Квартал", що розташовується на вулиці Покровській, 20а.

"Підстрелили з травматичної зброї нашого товариша, чинного офіцера, людину, яка з 2014 року постійно перебувала в зоні конфлікту на Донбасі, а саме на захисті територіальної цілісності нашої країни і, власне, нашого миру та спокою, – Олександра Вербила", – стверджує чоловік.

Водночас він додав, що опісля воїна було відправлено до шпиталю.

"Одна куля влучила у нього, інша – в його авто. Поруч були діти. Ведуться слідчі дії", – констатував Романчук.

Також він оприлюднив фото з місця стрілянини.

Додамо, що згодом факт події підтвердила керівник прес-служби Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко, передає "Житомир.Info".

"Дійсно, конфлікт був. Через вуличне паркування посварилися місцеві мешканці. У військового було здійснено постріл з травматичної зброї", – зазначила речниця.

Нагадаємо, нещодавно у селищі Залізний порт, що на Херсонщині, чоловік у стані алкогольного сп’яніння з невідомої причини почав стріляти.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Поліція Новини Житомира Кримінальні новини Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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