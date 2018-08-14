Обвал мосту в Італії: очевидці стверджують, що у нього влучила блискавка
Очевидці обвалу автомобільного мосту Моранді в італійському місті Генуя стверджують, що бачили блискавку, яка влучила в переправу перед тим, як вона розрушилась.
Про це з посиланням на італійські ЗМІ передає УНН.
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Блискавка вдарила в міст, і ми побачили, як він обрушився,
– стверджують люди.
В італійських ЗМІ також зазначають, що на мосту, зведеному в 60-х роках минулого століття, часто велися ремонтні роботи.
Окрім цього, стало відомо, що кількість жертв обвалу мосту в італійській Генуї зросла до 22 осіб.
Додамо, що серед ймовірних причин обвалу називають пошкодження конструкції мосту через проливні дощі.
Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. На місці досі працюють екстрені служби. Зазначимо, що обвалилася ділянка мосту довжиною близько 100 метрів.