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Обвал мосту в Італії: очевидці стверджують, що у нього влучила блискавка

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В італійській Генуї обвалився міст: очевидці стверджують, що у нього влучила блискавка
В італійській Генуї обвалився міст: очевидці стверджують, що у нього влучила блискавка / reuters.com

Очевидці обвалу автомобільного мосту Моранді в італійському місті Генуя стверджують, що бачили блискавку, яка влучила в переправу перед тим, як вона розрушилась.

Про це з посиланням на італійські ЗМІ передає УНН.

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Блискавка вдарила в міст, і ми побачили, як він обрушився,
– стверджують люди.

В італійських ЗМІ також зазначають, що на мосту, зведеному в 60-х роках минулого століття, часто велися ремонтні роботи.

Окрім цього, стало відомо, що кількість жертв обвалу мосту в італійській Генуї зросла до 22 осіб.

Додамо, що серед ймовірних причин обвалу називають пошкодження конструкції мосту через проливні дощі.

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. На місці досі працюють екстрені служби. Зазначимо, що обвалилася ділянка мосту довжиною близько 100 метрів.

Теги: Надзвичайні ситуації Жертви Обвал мосту в Генуї
Джерело: 24 Канал
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