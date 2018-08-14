В правительстве Италии заявили, что снесут разрушенный в Генуе мост и найдут виновных

Мост Моранди, который частично обвалился в Генуе, будет полностью снесен. Заместитель министра инфраструктуры и транспорта Эдуардо Рикси подчеркнул необходимость найти виновников трагедии.

Об этом сообщило агентство ANSA.

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Весь мост Моранди будет снесен. Это будет иметь серьезные последствия для дорожного движения и принесет проблемы для жителей и компаний. Такой мост не разрушается из-за удара молнии или из-за шторма, виновные должны быть найдены,

– подчеркнул Эдуардо Рикси

По информации телеканала Rai News 24, в момент обрушения на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обвалился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибло по меньшей мере 35 человек.