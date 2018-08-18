Обвал моста в Генуе: под завалами найден еще один автомобиль с погибшими

Спасатели обнаружили еще одну машину с погибшими под завалами моста в итальянском городе Генуе.

Как сообщает итальянское агентство Ansa, спасатели обнаружили под мостом машину с погибшими мужчиной, женщиной и 9-летней девочкой. Погибшая семья была в сильно поврежденной машине, сверху было много обломков бетона, из-под которых пришлось извлекать тела.

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Таким образом, теперь известно о 41 погибшем при обвале моста в Генуе.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли не менее 41 человек.