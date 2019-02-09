Компания подельника Порошенко получила миллионные дотации из бюджета

В 2018 году компании народных депутатов больше всего получали бюджетную помощь среди всех украинских аграриев. Обычным фермерам иногда даже не сообщали о причинах отказа. А фирмы, к примеру советника президента, финансируют даже тогда, когда формально не все документы соответствуют требованиям.

В 2018 году компании советника президента Украины Юрия Косюка, который является владельцем "Мироновского хлебопродукта" (бренд "Наша Ряба") получили наибольшую поддержку аграриев в 2018 году.

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Министерство аграрной политики выделило около 970 миллионов гривен государственной помощи для компаний Косюка. Это четверть от всей прошлогодней агропомощи, которая в целом составила около четырех миллиардов гривен, по информации Минагрополитики.



Юрий Косюк

Если разделить эти деньги на количество населения Украины по состоянию на начало 2018 года, согласно информации госстата, получается, каждый гражданин Украины условно оказал помощи компаниям, связанным с советником президента, на сумму около 23 гривен. Это вместе с детьми и пенсионерами.



Каждый украинец "заплатил" Косюку в среднем по 23 гривны дотаций

Что известно о Юрии Косюке?Действующий внештатный советник Президента Украины Петра Порошенко. Но уже в 1998 году стал владельцем ЗАО "Мироновский хлебопродукт", а в 2002 году основал торговую марку "Наша ряба". Косюк часто попадает в десятку самых богатых людей нашего государства. К примеру, в 2018 году в рейтинге "топ-100" самых богатых украинцев издания "Новое время" он занял восьмое место.

Помощь получил и член аграрного комитета от "Блока Петра Порошенко" Анатолий Кузьменко. Он является бенефициарным владельцем двух компаний – ООО "УкраАгроКом" и ООО "Колос". В 2018 году из государственного бюджета ему выделили 3,5 миллиона гривен. ​

По словам Кузьменко, миллионы получил не он, а компания, "согласно принятым законам".



Дотации для Кузьменко

2,5 миллиона получила в 2018 году и фирма семьи члена профильного парламентского комитета от БПП Олега Дмитренко – сельскохозяйственное общество "Батькивщина".



Финансовая помощь для Олега Дмитренко

"Это дотация на каждую голову крупного рогатого скота... Это не дотации, это просто средства для того... В государстве, в Министерстве аграрной политики заинтересованы в том, чтобы все предприятия сохраняли животноводство. Я знаю, что у предприятия, где работает моя жена, мой отец, одно из крупнейших количество голов крупного рогатого скота", – пояснил Дмитренко.

Он подчеркнул, что "это государственная дотация на содержание крупного рогатого скота", чтобы все имели каждый день молоко, мясо и так далее.

Кто еще получил крупнейшие аграрные дотации из бюджета – смотрите в программе.

Как получить дотации за содержание крупного рогатого скота?Для того, чтобы получить дотацию за коров аграрии, которые являются юридическими лицами, должны подать документы до 1 мая (по состоянию на 1 января) и до 1 октября (по состоянию на 1 июля) в Минагрополитики.



Список документов:

• заявка (в электронном и бумажном виде);



• справка об открытии текущего счета, выданную банком;



• копия отчета о состоянии животноводства по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года;



* справка, действующую на дату подачи заявки, об отсутствии задолженности по налогам и сборам.