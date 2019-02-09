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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Компанія поплічника Порошенка отримала мільйонні дотації з бюджету

      Схеми 17

      У 2018 році компанії народних депутатів найбільше отримували бюджетну допомогу із-поміж усіх українських аграріїв. Звичайним фермерам подекуди навіть не повідомляли про причини відмови. А фірми, до прикладу радника президента, фінансують навіть тоді, коли формально не всі документи відповідають вимогам.

      У 2018 році компанії радника президента України Юрія Косюка, який є власником "Миронівського хлібопродукту" (бренд "Наша Ряба"), отримали найбільшу підтримку аграріїв у 2018 році.

      Читайте також: Як росіяни під прикриттям будуватимуть Хмельницьку АЕС

      Міністерстві аграрної політики виділило близько 970 мільйонів гривень державної допомоги для компаній Косюка. Це чверть від усієї торішньої агродопомоги, яка загалом склала близько чотири мільярдів гривень, за інформацією Мінагрополітики.

      косюк
      Юрій Косюк

      Якщо розділити ці гроші на кількість населення України станом на початок 2018 року, відповідно до інформації держстату, виходить, кожен громадянин України умовно надав допомоги компаніям, пов'язаним з радником президента, на суму близько 23 гривень. Це разом із дітьми та пенсіонерами.

      косюк
      Кожен українець "заплатив" Косюку в середньому по 23 гривні дотацій

      Що відомо про Юрія Косюка? Чинний позаштатний радник Президента України Петра Порошенка. Але вже у 1998 році став власником ЗАТ "Миронівський хлібопродукт", а у 2002 році заснував торгову марку "Наша ряба". Косюк часто потрапляє в десятку найзаможніших людей нашої держави. До прикладу, у 2018 році рейтингу "топ-100" найбагатших українців видання "Новое время" він посів восьме місце. 

      Допомогу отримав й член аграрного комітету від "Блоку Петра Порошенка" Анатолій Кузьменко. Він є бенефіціарним власником двох компаній – ТОВ "УкраАгроКом" і ТОВ "Колос". У 2018 році з державного бюджету йому виділили 3,5 мільйони гривень. ​

      За словами Кузьменка, мільйони отримав не він, а компанія, "згідно з ухваленими законами".

      Кузьменко
      Дотації для Кузьменка

      2,5 мільйони отримала у 2018 році й фірма родини члена профільного парламентського комітету від БПП Олега Дмитренка – сільськогосподарське товариство "Батьківщина".

      дотації Олега Дмитренка
      Фінансова допомога для Олега Дмитренка

      "Це дотація на кожну голову великої рогатої худоби… Це не дотації, це просто кошти для того… В державі, у Міністерстві аграрної політики зацікавлені в тому, щоб усі підприємства зберігали тваринництво. Я знаю, що в підприємства, де працює моя дружина, мій батько, одна з найбільших кількість голів великої рогатої худоби", – пояснив Дмитренка.

      Він наголосив, що "це державна дотація на утримання великої рогатої худоби", щоб всі мали кожен день молоко, м'ясо і так далі.

      Хто ще отримав найбільші аграрні дотації з бюджету – дивіться у програмі. 

      Як отримати дотації за утримання великої рогатої худоби?Для того, аби отримати дотацію за корів аграрії, які є юридичними особами, мають подати документи до 1 травня (станом на 1 січня) та до 1 жовтня (станом на 1 липня) до Мінагрополітики. 

      Перелік документів:
      • заявка (в електронному та паперовому вигляді);
      • довідка про відкриття поточного рахунка, видану банком;
      • копія звіту про стан тваринництва станом на 1 січня та 1 липня поточного року;
      • довідка, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів.

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      Теги: Новини України Міністерство аграрної політики Бізнес Гроші Бюджет Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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