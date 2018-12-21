Компания ВОЛЯ стала лучшим провайдером цифровых развлечений 2018 года

Компания ВОЛЯ четвертый год подряд получает награду международного конкурса "Выбор года-2018".

В этом году она продолжила инвестировать в развитие инноваций, сервисов и в модернизацию сетей и оборудования.

Мы продолжаем вкладывать в наш бизнес и в клиентский опыт. Инвестиции ВОЛЯ за последние 5 лет составили 2 милярда гривен. В подтверждение моих слов, и это не просто PR слоганы, ВОЛЯ непрерывно развивает наши сервисы, модернизирует сети и оборудование,

- отметил генеральный директор компании ВОЛЯ Джордж Жембери.

В 2018 году компания ВОЛЯ открыла Центры современных технологий в Луцке, Ивано-Франковске, Мелитополе, Кривом Роге, Херсоне, Черкассах. А также в партнерстве с lifecell запустила продукт "Все включено", сочетает в себе три услуги: мобильную связь, Интернет 4.5 G и возможность просмотра видео с мобильных девайсов.



Генеральный директор компании ВОЛЯ Джордж Жембери

Также Воля подготовила сюрприз для любителей комедийного жанра и ценителей футбола.

Мы сотрудничаем с ведущими мировыми и украинскими производителями контента. ВОЛЯ в партнерстве с киностудией FILM.UA сняла собственный мини-сериал "Волей случая". Мы получили официальные права на трансляции матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА трех следующих сезонов вместе с медиа-группой "Украина". Также мы создаем новые продукты, которые существенно отличаются от уже привычных интернет - и тв-сервисов,

- рассказал генеральный директор компании ВОЛЯ Джордж Жембери.

ВОЛЯ предлагает своим абонентам только легальный и качественный продукт украинских производителей и самых известных студий мира. Ежегодно абонентские пакеты пополняются новыми собственными каналами, которые учитывают интересы как взрослых, так и маленьких зрителей.