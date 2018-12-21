Компанія ВОЛЯ стала кращим провайдером цифрових розваг 2018 року

Компанія ВОЛЯ четвертий рік поспіль отримує винагороду міжнародного конкурсу "Вибір року 2018".

Цьогоріч вона продовжила інвестувати у розвиток інновацій, сервісів та у модернізацію мереж і устаткування.

Ми продовжуємо вкладати у наш бізнес та у клієнтський досвід. Інвестиції ВОЛЯ за останні 5 років склали 2 мілярда гривень. На підтвердження моїх слів, і це не просто PR слогани, ВОЛЯ безперервно розвиває наші сервіси, модернізує мережі та устаткування,

– зазначив генеральний директор компанії ВОЛЯ Джордж Жембері.

У 2018 році компанія ВОЛЯ відкрила Центри сучасних технологій у Луцьку, Івано-Франківську, Мелітополі, Кривому Розі, Херсоні, Черкасах. А також у партнерстві з lifecell запустила продукт "Усе включено", що поєднує в собі три послуги: мобільний зв'язок, Інтернет 4.5G і можливість перегляду відео з мобільних девайсів.



Генеральний директор компанії ВОЛЯ Джордж Жембері

Також Воля підготувала сюрприз для любителів комедійного жанру та поціновувачів футболу.

Ми співпрацюємо з провідними світовими та українськими виробниками контенту. ВОЛЯ в партнерстві з кіностудією FILM.UA зняла власний міні-серіал "Волею випадку". Ми отримали офіційні права на трансляції матчів Ліги Чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА трьох наступних сезонів разом з медіа-групою Україна. Також ми створюємо нові продукти, які суттєво відрізняються від вже звичних інтернет- і тб-сервісів,

– розповів генеральний директор компанії ВОЛЯ Джордж Жембері.

Своїм абонентам ВОЛЯ пропонує лише легальний і якісний продукт українських виробників та найвідоміших студій світу. Щороку абонентські пакети поповнюються новими власними каналами, які враховують інтереси як дорослих, так і маленьких глядачів.