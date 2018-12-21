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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Компанія ВОЛЯ стала кращим провайдером цифрових розваг 2018 року

      Нова тема 47 Читать новость на русском

      Компанія ВОЛЯ четвертий рік поспіль отримує винагороду міжнародного конкурсу "Вибір року 2018".

      Цьогоріч вона продовжила інвестувати у розвиток інновацій, сервісів та у модернізацію мереж і устаткування.

      Ми продовжуємо вкладати у наш бізнес та у клієнтський досвід. Інвестиції ВОЛЯ за останні 5 років склали 2 мілярда гривень. На підтвердження моїх слів, і це не просто PR слогани, ВОЛЯ безперервно розвиває наші сервіси, модернізує мережі та устаткування,
      – зазначив генеральний директор компанії ВОЛЯ Джордж Жембері.

      У 2018 році компанія ВОЛЯ відкрила Центри сучасних технологій у Луцьку, Івано-Франківську, Мелітополі, Кривому Розі, Херсоні, Черкасах. А також у партнерстві з lifecell запустила продукт "Усе включено", що поєднує в собі три послуги: мобільний зв'язок, Інтернет 4.5G і можливість перегляду відео з мобільних девайсів.

      джордж жембері воля
      Генеральний директор компанії ВОЛЯ Джордж Жембері

      Також Воля підготувала сюрприз для любителів комедійного жанру та поціновувачів футболу.

      Ми співпрацюємо з провідними світовими та українськими виробниками контенту. ВОЛЯ в партнерстві з кіностудією FILM.UA зняла власний міні-серіал "Волею випадку". Ми отримали офіційні права на трансляції матчів Ліги Чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА трьох наступних сезонів разом з медіа-групою Україна. Також ми створюємо нові продукти, які суттєво відрізняються від вже звичних інтернет- і тб-сервісів,
      – розповів генеральний директор компанії ВОЛЯ Джордж Жембері.

      Своїм абонентам ВОЛЯ пропонує лише легальний і якісний продукт українських виробників та найвідоміших студій світу. Щороку абонентські пакети поповнюються новими власними каналами, які враховують інтереси як дорослих, так і маленьких глядачів.

      Теги: Інтернет
      Джерело: 24 канал
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