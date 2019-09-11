Компания вывозила опасные отходы на обычную свалку вместо утилизации: ужасные фото

Частная фирма при содействии госпредприятия "Укргаздобыча" свозила опасные для здоровья людей отходы бурения на обычную свалку. Компания этими действиями нанесла ущерб государству на 15 миллионов гривен.

Участниками схемы были должностные лица "Укргаздобычи" и представители коммерческой структуры. Они на протяжении 2017-2019 годов наладили схему присвоения средств, выделенных на утилизацию отходов.

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Правоохранители выяснили, что утилизации вообще не было, взамен буровой шлам вывозили на обычный полигон бытовых отходов.



Буровой шлам вывозили на обычный полигон бытовых отходов

Во время временного хранения отходов бурения не были соблюдены экологические требования. Все это привело к загрязнению окружающей среды.



Отходы загрязнили окружающую среду

Более того, утилизация опасных отходов непосредственно угрожала жизни и здоровью людей. Согласно лабораторным исследованиям такие отходы требуют специальной процедуры захоронения.

СБУ и ГБР обыскали офисные помещения и дома фигурантов дела. Правоохранители изъяли документы, подтверждающие факты преступления.



Обыски у фигурантов дела



П равоохранители изъяли документы, подтверждающие преступление

Сейчас планируется сообщение о подозрении другим фигурантам производства, среди которых представители государственных контролирующих органов.

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