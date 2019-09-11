Компанія вивозила небезпечні відходи на звичайне звалище замість утилізації: жахливі фото

Приватна фірма за сприяння держпідприємства "Укргазвидобування" звозила небезпечні для здоров’я людей відходи буріння на звичайне звалище. Компанія цими діями завдала збитків державі на 15 мільйонів гривень.

Учасниками схеми були посадовці "Укргазвидобування" та представники комерційної структури. Вони упродовж 2017-2019 років налагодили схему привласнення коштів, виділених на утилізацію відходів.

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Правоохоронці з’ясували, що утилізації взагалі не було, натомість буровий шлам вивозили на звичайний полігон побутових відходів.



Буровий шлам вивозили на звичайний полігон побутових відходів

Під час тимчасового зберігання відходів буріння не було дотримано екологічних вимог. Все це призвело до забруднення навколишнього середовища.



Відходи забруднили навколишнє середовище

Більше того, утилізація небезпечних відходів безпосередньо загрожувала життю та здоров’ю людей. Відповідно до лабораторних досліджень такі відходи потребують спеціальної процедури захоронення.

СБУ та ДБР обшукали офісні приміщення та будинки фігурантів справи. Правоохоронці вилучили документи, які підтверджують факти злочину.



Обшуки у фігурантів справи



Правоохоронці вилучили документи, які підтверджують злочин

Наразі планується повідомлення про підозру іншим фігурантам провадження, серед яких представники державних контролюючих органів.

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