Компанию IKEA в Индии оштрафовали из-за гусеницы в рисе
Инцидент произошел в городе Хайдарабад на юге Индии. Один из клиентов нашел гусеницу в рисовом блюде в одном из ресторанов магазина.
Об этом сообщила служба BBC.
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Отмечается, что после инцидента было проведено расследование в результате которого компанию IKEA оштрафовали на сумму 141 доллар.
Шведская компания открыла свой первый магазин в Индии лишь в начале августа. Представители компании заявили, что сожалеют об инциденте.
Инцидент получил огласку после того, как клиент магазина опубликовал пост в своем Twitter.
Источник: 24 Канал
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