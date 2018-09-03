Компанию IKEA в Индии оштрафовали из-за гусеницы в рисе

Инцидент произошел в городе Хайдарабад на юге Индии. Один из клиентов нашел гусеницу в рисовом блюде в одном из ресторанов магазина.

Об этом сообщила служба BBC.

Читайте также: США могут ввести санкции против Индии за ее военное сотрудничество с Россией

Отмечается, что после инцидента было проведено расследование в результате которого компанию IKEA оштрафовали на сумму 141 доллар.



Шведская компания открыла свой первый магазин в Индии лишь в начале августа. Представители компании заявили, что сожалеют об инциденте.



Инцидент получил огласку после того, как клиент магазина опубликовал пост в своем Twitter.