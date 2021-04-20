Лидер Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро 16 апреля заявил, что покидает пост. Новоназначенным главой ЦК компартии станет действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Поэтому впервые Кубой будет руководить не член семьи Кастро. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на официальный твиттер Коммунистической партии.

Ранее Рауль Кастро уходит с поста первого секретаря ЦК компартии Кубы

Мигель Диас-Канель заменит Рауля Кастро на посту первого секретаря ЦК Компартии Кубы. Переход власти будет означать окончание эпохи Кастро, которые руководили островом в течение 62 лет.

"Мигель Диас-Канель был избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы на 8 съезде", – говорится в сообщении.

Что известно о преемнике Рауля Кастро

60-летний Диас-Канель является преданным сторонником Рауля Кастро. Он всячески поддерживает взгляды партии, поэтому заявил, что не собирается менять в стране политическую линию.

Он стал президентом Кубы в 2019 году после принятия новой конституции. С 1976 по 2019 год в стране не было этой должности, вместо этого существовал коллективный высший орган власти – Государственный совет.

До избрания президентом Мигель Диас-Канель также возглавлял Совет Министров Кубы и был главнокомандующим Революционных вооруженных сил.



Рауль Кастро и Мигель Диас-Канель / Фото EFE