В украинском правительстве сейчас готовят проект деоккупации Крыма. Украина не будет просить компенсацию за аннексию полуострова, потому что это повредит стратегии, на которой настаивает наше государство.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Крым.Реалии" объяснил, что вымогательство компенсации повредит стратегии, на которой настаивает правительство – о незаконной оккупации ее территории.

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По словам Кулебы, в общем компании имеют право судиться. Однако если говорить о самом государстве, то Украине важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта.

А вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно другая,

– подчеркнул глава МИД.

Дмитрий Кулеба в который раз подчеркнул, что мы говорим о временно незаконной оккупации.

Стратегия деоккупации: что известно

В команде президента Владимира Зеленского в последнее время часто говорят о плане деоккупации Крыма. Сейчас над ним работают, но стратегию должны утвердить в 2020 году.

Часть стратегии деоккупации Крыма должна быть открытой и публичной. Впрочем большая часть будет закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности.

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