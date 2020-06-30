Кулеба розповів, чи вимагатиме Україна компенсації від Росії за анексію Криму
В українському уряді наразі готують проєкт деокупації Криму. Україна не буде просити компенсацію за анексію півострову, бо це зашкодить стратегії, на якій наполягає наша держава.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Крим.Реалії" пояснив, що вимагання компенсації зашкодить стратегії, на якій наполягає держава – про незаконну окупацію її території.
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За словами Кулеби, загалом компанії мають право судитись. Однак якщо говорити про саму державу, то Україні важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція Російської Федерації в ширшому статусі, ніж у статусі держави-окупанта.
А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Типу – заплатите гроші і все буде нормально? Ні! Стратегія абсолютно інша,
– наголосив глава МЗС.
Дмитро Кулеба вкотре підкреслив, що ми говоримо про тимчасово незаконну окупацію.
Стратегія про деокупацію: що відомо
У команді президента Володимира Зеленського останнім часом часто говорять про план деокупації Криму. Наразі над ним працюють, але стратегію мають затвердити у 2020 році.
Частина стратегії деокупації Криму має бути відкритою і публічною. Втім велика частина буде закритою і таємною, особливо та, що стосується безпекових питань.
Анексія Криму Росією: коротко про головне
- Взимку 2014 в Криму озброєні російські військові захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова.
- Росія включила Крим до свого складу, а Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування.
- У Кремлі категорично відмовляються обговорювати анексію Криму.
- Через анексію Криму провідні країни світу запровадили санкції проти РФ.