В українському уряді наразі готують проєкт деокупації Криму. Україна не буде просити компенсацію за анексію півострову, бо це зашкодить стратегії, на якій наполягає наша держава.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Крим.Реалії" пояснив, що вимагання компенсації зашкодить стратегії, на якій наполягає держава – про незаконну окупацію її території.

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За словами Кулеби, загалом компанії мають право судитись. Однак якщо говорити про саму державу, то Україні важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція Російської Федерації в ширшому статусі, ніж у статусі держави-окупанта.

А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Типу – заплатите гроші і все буде нормально? Ні! Стратегія абсолютно інша,

– наголосив глава МЗС.

Дмитро Кулеба вкотре підкреслив, що ми говоримо про тимчасово незаконну окупацію.

Стратегія про деокупацію: що відомо

У команді президента Володимира Зеленського останнім часом часто говорять про план деокупації Криму. Наразі над ним працюють, але стратегію мають затвердити у 2020 році.

Частина стратегії деокупації Криму має бути відкритою і публічною. Втім велика частина буде закритою і таємною, особливо та, що стосується безпекових питань.