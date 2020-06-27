Єлизавета Ясько розробляє законопроєкт, який передбачатиме кримінальну відповідальність за підтримку анексії Російською Федерацією Криму.

Голова постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи та народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько розповіла про ініціативу в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Народна обраниця пояснила, що сьогодні дуже часто російські наративи розколюють наше суспільство.

У нас п’ята колона, багато хто їде в Москву, публічно підтримує окупацію Криму,

– додала Ясько.

Вона вважає, що в Україні повинна бути кримінальна відповідальність для таких публічних осіб. Єлизавета Ясько наголосила, що такі зрадники перебувають навіть в нашому парламенті.

Наразі невідомо, коли законопроєкт презентують суспільству.

Важливо! В українському уряді наразі готують проєкт деокупації Криму. Документ мають представити до кінця 2020 року. Більше про майбутню стратегію – тут.

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