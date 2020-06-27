У "Слузі народу" розробляють закон про кримінальну відповідальність за підтримку анексії Криму
Єлизавета Ясько розробляє законопроєкт, який передбачатиме кримінальну відповідальність за підтримку анексії Російською Федерацією Криму.
Голова постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи та народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько розповіла про ініціативу в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
До речі Родина Медведчука заснувала фірми в Криму вже після окупації півострова Росією
Народна обраниця пояснила, що сьогодні дуже часто російські наративи розколюють наше суспільство.
У нас п’ята колона, багато хто їде в Москву, публічно підтримує окупацію Криму,
– додала Ясько.
Вона вважає, що в Україні повинна бути кримінальна відповідальність для таких публічних осіб. Єлизавета Ясько наголосила, що такі зрадники перебувають навіть в нашому парламенті.
Наразі невідомо, коли законопроєкт презентують суспільству.
Анексія Криму Росією: коротко про головне
- У лютому 2014 в Криму озброєні російські військові захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова.
- Росія включила Крим до свого складу.
- Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування.
- У Кремлі категорично відмовляються обговорювати анексію Криму. Мовляв, "це питання закрите назавжди".
- Через анексію Криму провідні країни світу запровадили санкції проти РФ.