Віктор Медведчук подав декларацію за 2019 рік. І серед майна родини народного депутата від ОПЗЖ виявилося чимало цікавого. В тому числі й майно в окупованому Криму.

Елітна нерухомість в Криму

Значна частина майна родини Медведчуків записана на дружину народного депутата Оксану Марченко. Саме їй належить будинок в Оползневе під Ялтою на 371 метр квадратний та нежитловий будинок з господарськими будівлями та спорудами на 749 метрів квадратних. Все це на земельній ділянці загальною площею у 5620 метрів квадратних. Відповідна інформація вказана у декларації Віктора Медведчука.

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Варто відзначити, що до цього Медведчук володів резиденцією поблизу Сімеїза. Саме там у 2012 році він зустрічав свого кума Володимира Путіна. Однак у декларації за 2019 рік згадки про неї немає.

Фірми з російською реєстрацією

Оксані Марченко належать і дві фірми в Криму – "Таврія-інвест" та "Фірма Укрснаб". При цьому в декларації Віктор Медведчук написав їх місце розташування на російський манір – "республіка Крим". Так в Росії назвали окупований півострів після його незаконної анексії. Також він використав поштовий індекс Росії, та й місце реєстрації компаній вказана "Росія".



Медведчук написав адреси фірм на російський манір

"Крим.Реалії" відзначає, що обидві компанії були створені вже після окупації Криму. В обох головний офіс в декларації вказаний як смт Гаспра, хоча в російських документах "Таврія-інвест" ще у 2017 році перенесла свій офіс до Москви.

"Таврією-інвест", а через неї і "Укрснабом" володіють три українські компанії, що перебувають у власності Оксани Марченко та Віктора Медведчука: ТОВ "Інвестиційна компанія "Укркапітал", ТОВ "Інвестиційна компанія "Терра-інвест" та ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-тур". Перші дві зареєстровані в Києві за однією адресою з офісом партії "Опозиційна платформа – За життя!" по вулиці Великій Васильківській, 23-б.

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"Крим.Реаліі" з'ясували, що раніше сім'я Віктора Медведчука володіла ще однією фірмою в Криму – ТОВ "Таврія-капітал". Вона була зареєстрована на тих же власників і за тією ж адресою, що і "Таврія-інвест". Її профілем була діяльність готелів та інших місць розміщення. Фірма з'явилася в російському реєстрі влітку 2015 року. Але вже в кінці 2016 року була ліквідована.