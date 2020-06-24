Володимир Путін хрестив доньку голови партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука на прохання його дружини Оксани Марченко.

Про це Оксана Марченко розповіла в інтерв'ю виданню "Страна" та наголосила, що розмежовує особисті стосунки і політику.

До слова Три пальта Медведчука і 97 компаній Марченко: кум Путіна оприлюднив свої космічні статки

Марченко запевнила, Путін чудовий хрещений, який регулярно спілкується з її донькою. Вона з чоловіком також підтримує з ним стосунки.

"Що ж до хресного, то давайте відразу розділимо Путіна як президента Російської Федерації, і Путіна як православну людину, який хрестив нашу дочку. Тільки в контексті православної людини я хочу про нього говорити. Тому я його і вибрала", – зазначила дружина Медведчука.

Також додала, що якби в неї була друга дитина, то вона б знову поприсила Путіна стати хресним.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео 24 каналу