Владимир Путин крестил дочь председателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука по просьбе его жены Оксаны Марченко.

Об этом Оксана Марченко рассказала в интервью изданию "Страна" и отметила, что разделяет личные отношения и политику.

К слову Три пальто Медведчука и 97 компаний Марченко: кум Путина обнародовал свое космическое состояние

Марченко заверила, Путин замечательный крестный, который регулярно общается с ее дочерью. Она с мужем также поддерживает с ним отношения.

"Что касается крестного, то давайте сразу разделим Путина как президента Российской Федерации, и Путина как православного человека, который крестил нашу дочь. Только в контексте православного человека я хочу о нем говорить. Поэтому я его и выбрала", – отметила жена Медведчука.

Также добавила, что если бы у нее был второй ребенок, то она бы снова попросила Путина стать крестным.

Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео 24 канала