Виктор Медведчук подал декларацию за 2019 год. И среди имущества семьи народного депутата от ОПЗЖ оказалось немало интересного. В том числе и имущество в оккупированном Крыму.

Элитная недвижимость в Крыму

Значительная часть имущества семьи Медведчуков записана на жену народного депутата Оксану Марченко. Именно ей принадлежит дом в Оползнево под Ялтой на 371 метр квадратный и нежилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями на 749 квадратных метров. Все это на земельном участке общей площадью в 5620 квадратных метров. Соответствующая информация указана в декларации Виктора Медведчука.

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Стоит отметить, что до этого Медведчук владел резиденцией близ Симеиза. Именно там в 2012 году он встречал своего кума Владимира Путина. Однако в декларации за 2019 год упоминания о ней нет.

Фирмы с российской регистрацией

Оксане Марченко принадлежат и две фирмы в Крыму – "Таврия-инвест" и "Фирма Укрснаб". При этом в декларации Виктор Медведчук написал их местоположение на российский манер – "республика Крым". Так в России назвали оккупированный полуостров после его незаконной аннексии. Также он использовал почтовый индекс России, и место регистрации компаний указана "Россия".



Медведчук написал адреса фирм на российский манер

"Крым.Реалии" отмечает, что обе компании были созданы уже после оккупации Крыма. У обеих главный офис в декларации указан как пгт Гаспра, хотя в российских документах "Таврия-инвест" еще в 2017 году перенесла свой офис в Москву.

"Таврией-Инвест", а через нее и "Укрснабом", владеют три украинские компании, находящиеся в собственности Оксаны Марченко и Виктора Медведчука: ООО "Инвестиционная компания "Укркапитал", ООО "Инвестиционная компания "Терра-Инвест" и ООО "Инвестиционная компания" Спорт-тур". Первые две зарегистрированы в Киеве по одному адресу с офисом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!"по улице Большой Васильковской, 23-б.

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"Крым.Реалии" выяснили, что ранее семья Виктора Медведчука обладала еще одной фирмой в Крыму – ООО "Таврия-капитал". Она была зарегистрирована на тех же владельцев и по тому же адресу, что и "Таврия-инвест". Ее профилем была деятельность гостиниц и других мест размещения. Фирма появилась в российском реестре летом 2015 года. Но уже в конце 2016 года была ликвидирована.