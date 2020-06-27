Елизавета Ясько разрабатывает законопроект, который будет предусматривать уголовную ответственность за поддержку аннексии Российской Федерацией Крыма.

Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько рассказала об инициативе в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Кстати Семья Медведчука основала фирмы в Крыму уже после оккупации полуострова Россией

Народная избранница объяснила, что сегодня очень часто российские нарративы раскалывают наше общество.

У нас пятая колонна, многие едут в Москву, публично поддерживает оккупацию Крыма,

– добавила Ясько.

Она считает, что в Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных людей. Елизавета Ясько отметила, что такие предатели находятся даже в нашем парламенте.

Пока неизвестно, когда законопроект представят обществу.

Важно! В украинском правительстве сейчас готовят проект деоккупации Крыма. Документ должны представить до конца 2020 года. Больше о будущей стратегии – здесь.

Аннексия Крыма Россией: коротко о главном