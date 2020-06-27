В "Слуге народа" разрабатывают закон об уголовной ответственности за поддержку аннексии Крыма
Елизавета Ясько разрабатывает законопроект, который будет предусматривать уголовную ответственность за поддержку аннексии Российской Федерацией Крыма.
Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько рассказала об инициативе в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
Кстати Семья Медведчука основала фирмы в Крыму уже после оккупации полуострова Россией
Народная избранница объяснила, что сегодня очень часто российские нарративы раскалывают наше общество.
У нас пятая колонна, многие едут в Москву, публично поддерживает оккупацию Крыма,
– добавила Ясько.
Она считает, что в Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных людей. Елизавета Ясько отметила, что такие предатели находятся даже в нашем парламенте.
Пока неизвестно, когда законопроект представят обществу.
Аннексия Крыма Россией: коротко о главном
- В феврале 2014 в Крыму вооруженные российские военные захватили здание Верховной Рады Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и блокировали действия украинских войск.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова.
- Россия включила Крым в свой состав.
- Украина, ЕС и США не признали результатов голосования.
- В Кремле категорически отказываются обсуждать аннексию Крыма. Мол, "этот вопрос закрыт навсегда".
- За аннексию Крыма ведущие страны мира ввели санкции против РФ.