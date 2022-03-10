Компенсации за осложнения после вакцинации COVID-19: на что могут рассчитывать украинцы

Кабинет Министров Украины установил размер компенсаций за осложнение или смерть после вакцинации и приема лекарств против коронавирусной болезни. Суммы будут зависеть от тяжести последствий.

О том, на какие компенсации смогут рассчитывать украинцы, с какой сложностью они могут столкнуться и где еще действуют подобные программы – рассказывает сайт 24 канала.

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Какие компенсации установили

Правительство утвердило размер выплат в случае осложнения или смерти после вакцинации и приема лекарств против коронавирусной болезни COVID-19.

Если вакцинация или лечение привели к инвалидности:

400-кратный размер прожиточного минимума (992,4 тысячи гривен) – инвалидность I группы;

350-кратный размер п. м. (868,35 тысяч гривен) – инвалидность II группы;

300-кратный размер п. м. (744,3 тысяч гривен) – инвалидность III группы.

В случае доказательства смерти после прививки или приема лекарств – родственникам выплатят 750 прожиточных минимумов, что в пересчете составляет более 1,86 миллиона гривен.

Однако правительство отметило, что связь между инвалидностью или смертью человека и осложнениями будут устанавливаться благодаря протоколу расследования, который должна предоставить группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после вакцинации.

До принятия этого решения действовало постановление № 371 от 31 марта 2021 г. "Некоторые вопросы государственной компенсации ущерба, связанного с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В этом постановлении были установлены идентичные выплаты, впрочем там компенсации предоставлялись только за осложнения или смерть после вакцинации. Сейчас же компенсацию обещают и за осложнения после приема лекарств против коронавирусной болезни.

Похожее постановление действует еще с прошлого года / Фото Unsplash

Какие есть сложности

Адвокат Андрей Шульгин объяснил, что сложности заключаются в том, что порядком не определен механизм получения компенсации, а также кто из родственников в случае смерти будет непосредственно иметь право на возмещение, ведь сумма значительна. Так, указано, что это могут быть члены семьи, родители, иждивенцы. Однако что делать, если указанные лица имеют разные интересы относительно полученных сумм компенсаций?

Этот вопрос остается нерешенным. Проблема заключается в том, что пользуясь случаем, первый кто подал заявление на получение компенсации ее и получит. Здесь усматривается возможный конфликт между членами семьи и родителями или лицом, совершающим иждивение. Считаю, что данный вопрос должен решаться путем наследования, ведь только нотариус сможет профессионально осуществить разделение всех социальных выплат, которые должны поступать на счет умершего.

– заметил Шульгин.

Он добавил, что не исключает возможность злоумышленниками получения двойной помощи и от государства, и от COVAX, ведь единого реестра тех, кто получил компенсацию, нет. По логике вещей, такие выплаты должны осуществляться на карту поддержки, с возможностью их более расширенного использования.

На практике украинцы могут столкнуться со множеством проблем / Фото Unsplash

Алла Цимановская, адвокат по медицинскому праву юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", рассказала, что по информации на конец 2021 года, с начала вакцинации против коронавируса получили 95 сообщений о летальных случаях среди тех, кому уже сделали прививки.

Эти сообщения названы случайными событиями, совпавшими по времени с ранее проведенной прививкой, то есть смерть наступила в промежуток до 30 дней после проведения первой или второй вакцинации.

Расследование таких событий и наличие причинно-следственной связи между установлением лицам инвалидности или смертью лиц и применением вакцины осуществляется группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации и оформляется соответствующим протоколом расследования по форме, утвержденной Минздравом Украины.



Чтобы доказать наличие причинно-следственной связи между проведенной вакцинацией и летальным случаем, необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу. Это не просто первоначальное вскрытие трупа, которое делается для уяснения причин смерти, это проведение дополнительного гистологического, токсикологического и химического исследования тканей. На практике такая экспертиза может длиться несколько месяцев в зависимости от загруженности экспертов,

– объяснила Цимановская.

Эксперт уточнила, что на практике украинцы могут столкнуться с проблемами, которые существуют в Украине, например, относительно получения документов, подтверждающих инвалидность. Человеку могут вообще отказать в выдаче справки медико-социальной экспертной комиссии о группе инвалидности или выдавать в очень долгие сроки, иногда приходится ждать месяцами.

Украинцы могут столкнуться с некоторыми проблемами для получения компенсации / Pixabay

Кроме того, в случаях, когда в МОЗ нужно предоставить судебные решения, подтверждающие либо установление факта об инвалидности, либо пребывание лица на иждивении, установление статуса члена семьи и т.п., такая процедура также может затягиваться на месяцы/годы, поскольку судебная система в Украине не может похвастаться оперативностью и быстротой в принятии решений,

– добавила эксперт Цимановская.

Кроме того, государственных средств может быть недостаточно исходя из сумм, утвержденных в Постановлении КМУ № 371.

В бюджете было согласовано 55,9 миллиона гривен, при этом сумма выплат на 1 человека составляет от 717,9 тысяч гривен до 1,8 миллиона гривен (в зависимости от группы инвалидности или наличия смертельного случая). Если взять средний показатель, то денежные средства в виде компенсации теоретически могут получить только до 50 украинцев.

Подобная практика есть и в других странах / Фото Unsplash

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Где есть подобная практика

Андрей Шульгин рассказал, что, например, если человек умер от прививки в США, его семье выплатят 250 тысяч долларов (7,34 миллиона гривен). А размер компенсаций по потере здоровья – неограниченный. Денежные средства идут из специального фонда, который формируют обязательными выплатами производители вакцин.

Лицо может подать иск в Федеральный суд США. Медицинский персонал Департамента здравоохранения и социальных служб США рассматривает иск, определяет, отвечает ли он необходимым критериям и требованиям для компенсации, дает предварительную рекомендацию. Министерство юстиции США разрабатывает отчет, содержащий медицинские рекомендации и юридический анализ, и подает его в суд,

– объяснила процедуру Цимановская.

Она добавила, что этот отчет предоставляется назначенному судом специальному мастеру, который решает, следует ли возместить истцу, часто после проведения слушаний, на которых обе стороны могут предоставить доказательства. В случае присуждения компенсации определяется размер и вид выплаты, уплачиваемой Министерством здравоохранения и социальными службами.

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А например, в Германии, если использование вакцины приводит к осложнениям со здоровьем, фармацевтическая компания, врач или государство могут нести ответственность в зависимости от обстоятельств каждого случая.