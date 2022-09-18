Главный государственный инспектор Владимир Коптиков рассказал, что работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка-лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, в случае увольнения также выплачивают денежную компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск.
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Уволенные работники имеют право на компенсацию за неиспользованный отпуск
Денежная компенсация выплачивается за неиспользованные дни ежегодных отпусков из расчета полной продолжительности в случае увольнения:
- руководящих,
- педагогических,
- научных,
- научно-педагогических работников,
- специалистов учебных заведений,
Обратите внимание, что для этого такие работники должны проработать до увольнения не менее 10 месяцев.
При увольнении работника все принадлежащие ему от предприятия суммы выплачивают в день увольнения. Если же он тогда не работал, эти деньги необходимо выплатить не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
Копитков объяснил, что внутренне перемещенное лицо может прекратить трудовой договор в одностороннем порядке. Для этого следует подать в центр занятости по месту жительства заявление на имя работодателя о прекращении трудового договора.
В свою очередь центр занятости в день прекращения трудового договора сообщит об этом:
- работодателю (любыми средствами коммуникации, в том числе электронными);
- территориальному органу Пенсионного фонда Украины;
- органу Государственной налоговой службы
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