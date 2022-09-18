Главный государственный инспектор Владимир Коптиков рассказал, что работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка-лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, в случае увольнения также выплачивают денежную компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск.

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Уволенные работники имеют право на компенсацию за неиспользованный отпуск

Денежная компенсация выплачивается за неиспользованные дни ежегодных отпусков из расчета полной продолжительности в случае увольнения:

руководящих,

педагогических,

научных,

научно-педагогических работников,

специалистов учебных заведений,

Обратите внимание, что для этого такие работники должны проработать до увольнения не менее 10 месяцев.

При увольнении работника все принадлежащие ему от предприятия суммы выплачивают в день увольнения. Если же он тогда не работал, эти деньги необходимо выплатить не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Копитков объяснил, что внутренне перемещенное лицо может прекратить трудовой договор в одностороннем порядке. Для этого следует подать в центр занятости по месту жительства заявление на имя работодателя о прекращении трудового договора.

В свою очередь центр занятости в день прекращения трудового договора сообщит об этом:

работодателю (любыми средствами коммуникации, в том числе электронными);

территориальному органу Пенсионного фонда Украины;

органу Государственной налоговой службы

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