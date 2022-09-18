Головний державний інспектор Володимир Коптіков розповів, що працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, у разі звільнення також виплачують грошову компенсацію за невикористану додаткову відпустку.

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Звільнені працівники мають право на компенсацію за невикористану відпустку

Грошова компенсація виплачується за невикористані дні щорічних відпусток з розрахунку повної тривалості у разі звільнення:

керівних,

педагогічних,

наукових,

науково-педагогічних працівників,

спеціалістів навчальних закладів,

Зауважте, що для цього такі працівники повинні пропрацювати до звільнення не менш як 10 місяців.

При звільненні працівника усі суми, що належать йому від підприємства, виплачують у день звільнення. Якщо ж він тоді не працював, то ці гроші необхідно виплатити не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Копітков пояснив, що внутрішньо переміщена особа може припинити трудовий договір в односторонньому порядку. Для цього потрібно подати до центру зайнятості за місцем проживання заяву на ім'я роботодавця про припинення трудового договору.

Своєю чергою, центр зайнятості у день припинення трудового договору повідомить про це:

роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними);

територіальний орган Пенсійного фонду України;

орган Державної податкової служби.

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