Головний державний інспектор Володимир Коптіков розповів, що працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, у разі звільнення також виплачують грошову компенсацію за невикористану додаткову відпустку.
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Звільнені працівники мають право на компенсацію за невикористану відпустку
Грошова компенсація виплачується за невикористані дні щорічних відпусток з розрахунку повної тривалості у разі звільнення:
- керівних,
- педагогічних,
- наукових,
- науково-педагогічних працівників,
- спеціалістів навчальних закладів,
Зауважте, що для цього такі працівники повинні пропрацювати до звільнення не менш як 10 місяців.
При звільненні працівника усі суми, що належать йому від підприємства, виплачують у день звільнення. Якщо ж він тоді не працював, то ці гроші необхідно виплатити не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Копітков пояснив, що внутрішньо переміщена особа може припинити трудовий договір в односторонньому порядку. Для цього потрібно подати до центру зайнятості за місцем проживання заяву на ім'я роботодавця про припинення трудового договору.
Своєю чергою, центр зайнятості у день припинення трудового договору повідомить про це:
- роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними);
- територіальний орган Пенсійного фонду України;
- орган Державної податкової служби.
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