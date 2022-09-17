Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, активізація ситуації на ринку праці та підвищення рівня зайнятості серед населення – одне з ключових завдань для уряду.

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Підприємцям вже виплатили 122 мільйони гривень компенсації

Свириденко розповіла, що уряд стимулює підприємців створювати робочі місця через надання державних грантів на започаткування і розвиток бізнесу.

Розраховуємо, що це дозволить створити близько 300 тисяч робочих місць. Також виплачуємо роботодавцям компенсацію за працевлаштування людей, які переїхали з небезпечних регіонів, щоб вони швидше адаптувались на новому місці,

– зазначила міністерка.

За її словами, роботодавцям вже перерахували 122 мільйони гривень за взяття на роботу понад 11 тисяч переселенців.

"Окрім того, очікуємо на підтримку парламентом ще однієї нашої ініціативи щодо надання компенсації бізнесу за працевлаштування окремих категорій громадян, зокрема молоді на перше робоче місце, учасників бойових дій, одиноких батьків", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо, що уряд запровадив програму компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб ще з квітня. За кожного працевлаштованого переселенця держава виплачує підприємцю 6500 гривень впродовж 2 місяців.

Згідно з умовами програми, компенсація надається роботодавцю, який:

взяв на роботу ВПО із заробітною платою не меншою за мінімальну, тобто 6500 гривень,

перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,

подав податкову звітність за 4 квартал 2021 року або весь 2021 рік,

не є неприбутковою організацією.

Щоб отримати кошти, роботодавець повинен укласти з переселенцем трудовий контракт та зареєструвати дані про нього на Порталі Дія. Через 5 днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування.

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