Забезпечення цих змін покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Текст законопроєкту оприлюднили на сайті парламенту.

Важливо Виплати переселенцям: як подати заявку тим, хто не отримав допомогу

Безкоштовний проїзд для переселенців

У документі сказано, що у період дії воєнного стану в Україні внутрішньо переміщені особи мають право на безкоштовний проїзд на території всієї України усіма видами міського пасажирського транспорту, автобусами приміських і міжміських маршрутів, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним транспортом.

Для цього необхідно пред'явити довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

Виплати переселенцям

Переселенці можуть отримувати допомогу не лише від держави, а й від різних міжнародних організацій.

Деякі ВПО можуть отримати до 20 тисяч гривень компенсації на ведення бізнесу. Мовиться підприємців, близькі родичі (дружини, чоловіки, діти, батьки) яких є ветеранами, героями Небесної сотні або загинули на війні.

Майже 2,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб загалом отримали від уряду близько 17,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, що відповідно до урядового рішення допомога на проживання переселенцям надається в наступних розмірах:

3 000 гривень – для осіб з інвалідністю та дітей;

2 000 гривень – для інших осіб.

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