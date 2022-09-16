Обеспечение этих изменений возлагается на местные органы власти и органы местного самоуправления. Текст законопроекта был обнародован на сайте парламента.

Важно Выплаты переселенцам: как подать заявку не получившим помощь

Бесплатный проезд для переселенцев

В документе говорится, что в период действия военного положения в Украине внутренне перемещенные лица имеют право на бесплатный проезд на территории всей Украины всеми видами городского пассажирского транспорта, автобусами пригородных и междугородных маршрутов, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным транспортом.

Для этого необходимо предъявить справку о взятии на учет внутри перемещенного лица установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который выдается на безвозмездной основе.

Выплаты переселенцам

Переселенцы могут получать помощь не только от государства, но и разных международных организаций.

Некоторые ВПЛ могут получить до 20 тысяч гривен компенсации на ведение бизнеса. Имеются в виду предприниматели, близкие родственники (жены, мужья, дети, родители) которых являются ветеранами, героями Небесной сотни или погибли на войне.

Почти 2,3 миллиона внутренне перемещенных лиц получили от правительства около 17,2 миллиарда гривен.

Напомним, что согласно правительственному решению помощь на жительство переселенцам предоставляется в следующих размерах:

3 000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей;

2 000 гривен – для других лиц.

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