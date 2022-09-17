Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, активизация ситуации на рынке труда и повышение уровня занятости среди населения – одна из ключевых задач правительства.

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Предпринимателям уже выплатили 122 миллиона гривен компенсации

Свириденко рассказала, что правительство стимулирует предпринимателей создавать рабочие места через предоставление государственных грантов на начало и развитие бизнеса.

Рассчитываем, что это позволит создать около 300 тысяч рабочих мест. Также выплачиваем работодателям компенсацию за трудоустройство людей, переехавших из опасных регионов, чтобы они быстрее адаптировались на новом месте,

– отметила министр.

По ее словам, работодателям уже перечислили 122 миллиона гривен за взятие на работу более 11 тысяч переселенцев.

"Кроме того, ожидаем поддержки парламентом еще одной нашей инициативы по предоставлению компенсации бизнесу за трудоустройство отдельных категорий граждан, в частности молодежи на первое рабочее место, участников боевых действий, одиноких родителей", – отметила Свириденко.

Напомним, что правительство ввело программу компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц еще с апреля. За каждого трудоустроенного переселенца государство выплачивает предпринимателю 6500 гривен в течение 2 месяцев.

Согласно условиям программы, компенсация предоставляется работодателю, который:

взял на работу ВПЛ с заработной платой не меньше минимальной, то есть 6500 гривен,

состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование,

предоставил налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год,

не является неприбыльной организацией.

Чтобы получить средства, работодатель должен заключить с переселенцем трудовой контракт и зарегистрировать данные о нем на портале "Дия". Через 5 дней предпринимателю необходимо подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления.

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