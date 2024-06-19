Документы на компенсацию за выбитые окна и двери можно уже подавать. Об этом в эфире телемарафона заявил городской голова Львова Андрей Садовый, передает 24 Канал.

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Какой размер компенсации

По словам Садового, за каждое выбитое окно будут выплачивать до 12 тысяч гривен, а за двери – до 8 тысяч.

Плюс две частные компании, которые понесли серьезные убытки, это мы по 500 тысяч гривен дадим каждой компании,

– добавил городской голова.

Он также сообщил, что люди могут подаваться на государственное возмещение. Садовый также отмечает, что все выдача денег происходит довольно быстро.

"Все эти разрушения, которые понесла наша община, будут ликвидированы и мы в скором времени должны восстановить полноценную жизнь всех тех офисных помещений. И поможем людям, чтобы они были с нормальными окнами и дверями", – подчеркнул он.

Заметим, что в результате вражеской атаки повылетали окна в одном из многоквартирных домов и в двух офисных зданиях. Также был уничтожен 1 автомобиль.