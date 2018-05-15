Компромат Онищенко: кто из депутатов не берет деньги за голосование

Народные депутаты вернулись из трехнедельного отпуска и активно обсуждают скандал месяца. Записи нардепа-беглеца Онищенко, где вроде бы речь идет о том, что президент и его окружение подкупает депутатов ради выгодных голосований.

Из личной переписки Онищенко стало известно, как команда Порошенко скупает депутатские голоса целыми фракциями, чтобы принимать нужные президенту решения и назначать своих людей на главные посты в государстве.

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Депутат "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец по этому вопросу рассказал, что он не верит Онищенко, ведь тот имеет много серьезных обвинений и вдруг сам начал всех обвинять.



Александр Бригинец

"Ко мне, к сожалению или к счастью, с подобным предложением не обращался, но то, что каждый законопроект является способом заработать группам, и не только президентским – это факт", – отметил нардеп БПП Сергей Каплин.

Сергей Каплин

Народный депутат Леонид Емец добавил, что коррупция в парламенте возможна, ведь люди в Верховную Раду и через коррупцию пришли.

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