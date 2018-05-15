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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Компромат Онищенка: хто з депутатів не бере гроші за голосування

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Народні депутати повернулися з тритижневої відпустки і активно обговорюють скандал місяця. А саме записи нардепа-втікача Онищенка, де начебто мова йде про те, що президент і його оточення підкуповує депутатів заради вигідних голосувань.

З особистого листування Онищенка стало відомо, як команда Порошенка скуповує депутатські голоси цілими фракціями аби ухвалювати потрібні президенту рішення та призначати своїх людей на головні пости в державі.

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Депутат "Блоку Петра Порошенка" Олександр Бригинець розповів, що він не вірить Онищенку, адже людина має багато серйозних звинувачень і раптом сама почала всіх звинувачувати.


Олександр Бригинець

"До мене на жаль чи на щастя, з подібною пропозицією ніхто не звертався, але те, що кожен законопроект є способом заробітку для груп, і не тільки президентським – це факт", – зазначив нардеп БПП Сергій Каплін.


Сергій Каплін

Народний депутат Леонід Ємець додав, що корупція у парламенті можлива, адже люди у Верховну Раду через корупцію й прийшли.

Більше дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада "Компромат" Онищенка Олександр Онищенко
Джерело: 24 Канал
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