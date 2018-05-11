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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Журналіст-розслідувач розповів, на що надіється Онищенко від Тимошенко

398 Читать новость на русском
Дмитро Гнап
Дмитро Гнап / glavcom.ua

Скандальна історія про купівлю голосів в парламентів набуває все більших масштабів. Депутат-утікач Олександр Онищенко відреагував на розслідування Дмитра Гнапа та у Facebook залишив коментар про те, що це фейкова історія і, мовляв, телефону Гнапу ніхто не давав.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст-розсілдувач Дмитро Гнап.

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"У кінці 2016 року ми зустрілись з Олександром Онищенком в "Куршавелі". Понад усе нас цікавили аудіозаписи Онищенка. Він сказав, що надасть їх пізніше, а для початку дозволив фотографувати листування з Кононенком, Березенком та Пасинюком", – розповів Дмитро Гнап.

Журналіст зазначив, що в цих листуваннях йшлося про те, що Олександ Онищенко збирав голоси від фракції "Батьківщина" для Каноненка та Березенка.

"Листування про Тимошенко Онищенко надав нам 1,5 роки тому, бо був дуже злий на неї, адже вона та її опоненти голосували за знаття недоторканості з екс-депутата", – наголосив Гнап.

Дмитро Гнап також заявив, що тепер Онищенко і Тимошенко контакт відновили. Юлія Тимошенко зараз є лідером усіх президентських рейтингів і Олександр Онищенко, вразі обрання її президентом, надіється на своє повернення назад в Україну. Саме через це заявляє про фейкову інформацію від журналістів щодо листування.

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Нагадаємо, в четвер, 11 травня, у програмі "Слідство. Інфо" йшлося про те, що скандальний екс-нардеп Олександр Онищенко оприлюднив сотні повідомлень в яких обговорюються призначення на різні посади, голосування за низку законів та законопроектів в обмін на щедру оплату.

Теги: Новини політики Новини України Олександр Онищенко Юлія Тимошенко "Компромат" Онищенка
Джерело: 24 Канал
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