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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Журналист рассказал, на что надеется Онищенко от Тимошенко

388 Читати новину українською
Дмитрий Гнап
Дмитрий Гнап / glavcom.ua

Скандальная история о покупке голосов в парламенте приобретает все большие масштабы. Депутат-беглец Александр Онищенко отреагировал на расследование Дмитрия Гнапа и в Facebook оставил комментарий о том, что это фейковая история и, мол, телефон Гнапу никто не давал.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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"В конце 2016 года мы встретились с Александром Онищенко в "Куршавеле". Больше всего нас интересовали аудиозаписи Онищенко. Он сказал, что предоставит их позже, а для начала позволил фотографировать переписку с Кононенко, Березенко и Пасенюком", – рассказал Дмитрий Гнап.

Журналист отметил, что в этих переписках говорилось, что Александ Онищенко собирал голоса от фракции "Батькивщина" для Каноненко и Березенко.

"Переписку о Тимошенко Онищенко дал нам 1,5 года назад, так как был очень зол на нее, ведь она и ее оппоненты голосовали за снятие неприкосновенности с экс-депутата", – отметил Гнап.

Дмитрий Гнап также заявил, что теперь Онищенко и Тимошенко контакт восстановили. Юлия Тимошенко сейчас является лидером всех президентских рейтингов и Александр Онищенко, в случае избрания ее президентом, надеется на свое возвращение обратно в Украину. Именно поэтому заявляет о фейковой информации от журналистов относительно переписки.

Напомним, в четверг, 11 мая, в программе "Следствие. Инфо" речь шла о том, что скандальный экс-нардеп Александр Онищенко обнародовал сотни сообщений в которых обсуждаются назначения на различные должности, голосование за ряд законов и законопроектов в обмен на щедрую оплату.

Теги: Новости Украины Новости политики Александр Онищенко Юлия Тимошенко "Компромат" Онищенко
Источник: 24 Канал
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