Компромисс Зеленского и Рады в законе о выборах жестко раскритиковали

Компромисс президента Украины Владимира Зеленского с ВРУ раскритиковали эксперты по избирательному праву. Представители сети "ОПОРА" отметили, что закон выносится на рассмотрение депутатов, нарушая регламент.

Новоизбранный президент договорился с лидерами фракций 21 мая, что новый закон о выборах народных депутатов принять не удастся, но можно внести изменения в старый. Говорится об отмене мажоритарных округов и снижение проходного барьера для политических сил до 3%. Введение открытых списков пока невозможно.

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Как заявляют представители сети "ОПОРА", закон выносится на рассмотрение депутатов, нарушая регламент. Ведь документ предварительно должен быть обсужден с общественностью и в парламентских комитетах, а не вноситься в последний момент. Во-вторых, снижение проходного барьера с пяти до трех процентов грозит тем, что в в парламент могут прийти скандальные политики.

Пропорциональная система с закрытыми списками имеет самый низкий рейтинг поддержки общества, но не менее коррупциогенная, чем мажоритарная. При мажоритарной системе политическая коррупция менее элитарная. Когда бы законопроект не был подан, регламент уже нарушен, а любые действия относительно избирательного законодательства нельзя называть реформой,

– написала на своей фейсбук-странице председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Что такое Гражданская сеть ОПОРА?Сеть основана в 2005 году. Это одна из ведущих неправительственных и беспартийных всеукраинских организаций общественного контроля и адвокации в сфере:



- выборов,

- парламентаризма,

- образования,

- управление общей собственностью,

- энергоэффективности,

- местного самоуправления,

- всеобъемлющего внедрения принципа открытых данных.



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