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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Компроміс Зеленського і Ради у законі про вибори жорстко розкритикували

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      Компроміс Зеленського і ВРУ у законі про вибори
      Компроміс Зеленського і ВРУ у законі про вибори / 5 канал

      Компроміс президента України Володимира Зеленського з ВРУ розкритикували експерти з виборчого права. Представники мережі "ОПОРА" зазначили, що закон виноситься на розгляд депутатів порушуючи регламент.

      Новообраний президент домовився із лідерами фракцій 21 травня, що новий закон про вибори народних депутатів прийняти не вдасться, але можна внести зміни до старого. Мовиться про скасування мажоритарних округів та зниження прохідного бар'єру для політичних сил до 3%. Запровадження відкритих списків наразі неможливе.

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      Як заявляють представники мережі "ОПОРА", закон виноситься на розгляд депутатів, порушуючи регламент. Адже документ попередньо мав би бути обговорений з громадськістю і у парламентських комітетах, а не вноситися в останній момент. По-друге, зниження прохідного бар'єру з п'яти до трьох відсотків загрожує тим, що до у парламенту можуть прийти скандальні політики.

      Пропорційна система з закритими списками має найнижчий рейтинг підтримки суспільства та не менш корупціогенна, ніж мажоритарна. При мажоритарній системі політична корупція менш елітарна. Коли б законопроект не був поданий, регламент вже порушено, а будь-які дії щодо виборчого законодавства не можна називати реформою,
      – написала на своїй фейсбук-сторінці голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

      Що таке Громадянська мережа ОПОРА? ОднаМережа заснована у 2005 році. Це одна з провідних неурядових та позапартійних всеукраїнських організацій громадського контролю та адвокації у сфері:

      - виборів,
      - парламентаризму,
      - освіти,
      - управління спільною власністю,
      - енергоефективності,
      - місцевого самоврядування,
      - всеосяжного впровадження принципу відкритих даних. 

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      Теги: Законодавство Володимир Зеленський Верховна Рада Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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