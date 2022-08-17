Верховная Рада Украины может разрешить уезжать некоторым военнообязанным. Это обусловлено тем, что определенные категории граждан из-за полномасштабного нападения российских оккупантов потеряли работу и не имеют возможности зарабатывать и обеспечивать семьи.

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Кому могут разрешить уезжать из Украины

Как сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, депутаты активно обсуждают разрешение выезжать из Украины морякам. Об этом он сказал во время брифинга, передает 24 канал.

Он добавил, что из всех обсуждений именно предложения по морякам выделяются больше всего.

Наиболее известная категория лиц, которых предлагают отпускать за границу – это моряки, выполняющие свои задания или трудоустраивающиеся на иностранных торговых судах,

– заявил Вениславский.

Главная мотивация разрешения морякам уезжать из Украины – возможность заработать деньги и отправить их в Украину.

"Но этот вопрос очень сложен и неоднозначен. Среди народных депутатов нет единства в понимании того, стоит ли либерализовать возможность выезда за границу", – добавил депутат.

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